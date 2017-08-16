Сливавший отходы в подмосковном Можайске ассенизатор оказался сельским депутатом

Сливавший на пустыре в подмосковном селе Борисово фекалии ассенизатор оказался местным депутатом, сообщает издание «Новая жизнь».

Отмечается, что 14 августа депутат Артем Иванов был пойман местными жителями с поличным. При этом, отмечается, что в совершении правонарушения он не признался.

Планируется путем экспертизы установить объем слитых фекальных масс, а также величину урона, нанесенного экологии. Дело находится на контроле у полиции и у администрации Можайского муниципального района.

По словам местных жителей, за лето у заброшенной фермы у окраины села возникло зловонное болото.