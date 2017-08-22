Пляжи Алушты затопило фекалиями

В Алуште из-за поломки очистных сооружений экскременты затопили все городские пляжи. Об этом во вторник, 22 августа, информирует портал «Примечания».

Сообщается, что угроза столкнуться со стоками существует на всех трех главных пляжных зонах курорта — на Восточной набережной, в центре и в Профессорском уголке. В администрации Алушты сообщили, что на два дня в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с канализацией.

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«Очистные сооружения сломались из-за шторма, они были затоплены. Действительно сложилась тяжелая ситуация, на время ремонта мы ограничили в городе подачу воды. Сейчас проблема решена, установлено два новых насоса», — сказал замглавы администрации Алушты Алексей Боярчук.

В городе не первый год фиксируют проблемы со стоками. Так, в августе 2016-го экскременты затопили жилой дом и пляж элитного отеля Riviera Sunrise. Причиной стихийного бедствия стал сильный ливень, сообщало издание «Твоя газета».

В мае 2012 года разгорелся скандал из-за того, что ассенизаторские машины, которые выкачивают содержимое частных уборных комнат в Алуште, сливают нечистоты в городские речки Улу-Узень и Демерджи, передавал портал «Крым.net». К такому выводу пришла городская комиссия по контролю санитарного состояния рек в городе, проанализировав бактериологические пробы воды. Специалисты водоканала и СЭС установили, что вода в речках перед городом намного чище, чем в черте Алушты.