Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати

Информацию о плавающих около берегов Крыма фекалий проиллюстрировали фотографией вылезающего из воды рэпера Тимати. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте компании Aviasales.

За несколько часов пост набрал более 1,2 тысячи лайков и привлек внимание пользователей социальной сети, которые принялись наперебой хвалить сотрудников Aviasales. «Это лучшее! Браво», «Красиво делаете, ставлю лойс», — отметили пользователи под публикацией.

Некоторые начали предупреждать компанию о судебном иске от рэпера и возможных жалобах главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. «Тимати уже готовит судебный иск», — заявили они.

Другие не оценили юмор администрации Aviasales. «И это постит официальный аккаунт? Вы с своем уме?» — возмутился один из них.

В конце 2016 года Тимати назвали террористом за фото дочери Алисы с пистолетом в руках. Некоторые пользователи выразили надежду, что снимок шуточный, а в руках Алисы игрушечный пистолет. Убежденные в обратном посоветовали музыканту обратиться за помощью к врачу.