Сад с приклеенными к деревьям зелеными ветвями в Петербурге выбыл из конкурса

Cад на улице Ткачей в Санкт-Петербурге выбыл из конкурса «Уютный сад» из-за приклеенных скотчем к сухим деревьями зеленых веток. Об этом сообщили РИА Новости в городском комитете по благоустройству.

«Работниками СПП "Невское" в саду была проведена большая работа — отремонтированы дорожки площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, восстановлены свыше 2 тысяч квадратных метров газонов, приведены в порядок садовые диваны и цветники, — один неправильный шаг лишил предприятие возможности быть представленным в творческом состязании», — прокомментировали решение в комитете.

Отмечается, что для победителей конкурса материального вознаграждения не предусмотрено и все участники проводят работы в рамках своих бюджетов, без привлечения дополнительных средств.

О халтурной работе петербургских коммунальщиков, превративших мертвую рябину в цветущую иву с помощью канцелярского скотча, ранее в четверг, 24 августа, сообщили активисты ОНФ.

В ноябре 2016 года столичный блогер Анна Николаева рассказала о рабочих, постеливших рулонный газон прямо на снег. «Вот это называется — вредительство. Коррупция и растрата бюджетных денег», — отметила она и прикрепила к своему посту фотографии, сделанные возле дома на 2-м Кожуховском проезде.