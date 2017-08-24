Ради победы в конкурсе коммунальщики примотали скотчем ветки к мертвым деревьям

Работники ЖКХ Невского района Санкт-Петербурга примотали зеленые ветки к сухим деревьям ради победы в конкурсе «Уютный сад — 2017», сообщает паблик Mash.

Превращение мертвой рябины в цветущую иву подметили активисты ОНФ. Выяснилось, что работники благоустройства использовали для этого канцелярский скотч.

«Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили», — отметил эксперт ОНФ Дмитрий Груздев.

Видео: Mash

В ОНФ понадеялись, что члены жюри конкурса «Уютный сад» учтут необычный способ озеленения при проведении итогов и присудят изобретательным коммунальщикам победу в какой-нибудь особой номинации.

В ноябре 2016 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил уволить чиновников, занимающихся фотошопом, а не реальной работой. В начале того же месяца петербуржцы уличили в подлоге администрацию Приморского района, которая вместо ремонта дороги отчиталась на портале «Наш Санкт-Петербург» отфотошопленной фотографией.