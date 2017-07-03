В Индии за полдня посадили 66 миллионов деревьев

В Индии в рамках кампании по озеленению страны за 12 часов посадили 66,3 миллиона деревьев. Об этом сообщает The Independent.

В экологической акции, организованной властями штата Мадхья-Прадеш и длившейся с семи утра до семи вечера воскресенья, участвовали более полутора миллионов человек, в том числе дети и старики.

Главный министр штата Шиврадж Сингх Чаухан уже назвал 2 июля историческим днем. Акция будет занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Правительство Индии рассматривает увеличение площади лесонасаждений в качестве одной из основных задач в рамках выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Общая площадь индийских лесов должна к 2030 году увеличиться на 95 миллионов гектаров. Индия занимает третье место в мире после Китая и США по выбросу парниковых газов.

