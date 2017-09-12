Озеро в Астраханской области покрасили в фиолетовый ради свадебной фотосессии

Сотрудники волгоградской студии декора и флористики «Трава мурава» покрасили в фиолетовый цвет участок соленого озера Баскунчак в Астраханской области для фотосессии молодоженов. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает портал Astrakhan.Site.

Как отмечает сайт V1.ru, задумка организаторов торжества вызвала недовольство в социальных сетях. Многие пользователи обрушились на декораторов с критикой за то, что те загрязняют водоем. В то же время в свадебном агентстве, комментируя ситуацию на странице во «ВКонтакте», заверили, что для покраски озера использовался пищевой краситель, который вреда не несет. Там также добавили, что следов съемки, состоявшейся чуть больше недели назад, к настоящему моменту уже не осталось.

«Насыщенный солевой раствор озера очень агрессивен к любым материалам. Те, кто были на озере, не понаслышке знают, как быстро расклеивается и приходит в негодность обувь там. Не стоит и говорить о том, что красители начали обесцвечиваться уже к концу нашей фотосессии», — отметили в «Траве Мураве».

В то же время, как сообщает ТАСС, природоохранная прокуратура начала проверку по факту появления в СМИ информации о покраске озера. В случае, если специалисты обнаружат загрязняющие вещества, организаторам будет выписан штраф.

Озеро Баскунчак расположено в Ахтубинском районе Астраханской области неподалеку от Богдинско-Баскунчакского заповедника. Там ведется добыча соли, водоем считается неисчерпаемым по запасам этого ресурса. Кроме того, на побережье озера имеются лечебные глины.