Из жизни
 

Озеро в Астраханской области покрасили в фиолетовый ради свадебной фотосессии

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники волгоградской студии декора и флористики «Трава мурава» покрасили в фиолетовый цвет участок соленого озера Баскунчак в Астраханской области для фотосессии молодоженов. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает портал Astrakhan.Site.

Как отмечает сайт V1.ru, задумка организаторов торжества вызвала недовольство в социальных сетях. Многие пользователи обрушились на декораторов с критикой за то, что те загрязняют водоем. В то же время в свадебном агентстве, комментируя ситуацию на странице во «ВКонтакте», заверили, что для покраски озера использовался пищевой краситель, который вреда не несет. Там также добавили, что следов съемки, состоявшейся чуть больше недели назад, к настоящему моменту уже не осталось.

«Насыщенный солевой раствор озера очень агрессивен к любым материалам. Те, кто были на озере, не понаслышке знают, как быстро расклеивается и приходит в негодность обувь там. Не стоит и говорить о том, что красители начали обесцвечиваться уже к концу нашей фотосессии», — отметили в «Траве Мураве».

В то же время, как сообщает ТАСС, природоохранная прокуратура начала проверку по факту появления в СМИ информации о покраске озера. В случае, если специалисты обнаружат загрязняющие вещества, организаторам будет выписан штраф.

Озеро Баскунчак расположено в Ахтубинском районе Астраханской области неподалеку от Богдинско-Баскунчакского заповедника. Там ведется добыча соли, водоем считается неисчерпаемым по запасам этого ресурса. Кроме того, на побережье озера имеются лечебные глины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Озеро Баскунчак покрасили в фиолетовый цвет
Волгоградские молодожены ради фотосессии раскрасили фиолетовым озеро Баскунчак
Певица устроила откровенную фотосессию у памятника жертвам холокоста в Румынии
Последние новости
Украина потеряет 600 миллионов евро помощи от ЕС из-за бревен
Озеро в Астраханской области покрасили в фиолетовый ради свадебной фотосессии
Соловьев разозлился на Урганта за «соловьиный помет» и распек его в своем шоу
Месси сделал татуировку с изображением губ жены в интимной зоне
В Москву вернулась жара  
Чистящие средства оказались смертельно опасными
Сын Жан-Клода Ван Дамма напал с ножом на сожителя
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0011 сентября
Акробаты на площади в Берлине

«В Москве нет такой свободы»

История россиянки, уехавшей учиться в Германию
13:07Сегодня

Двенадцать обезьян умерли от страха в индийском лесу

14:20 1 сентября

На аукционе в Британии продали конфискованные самолет, яхту и шампанское

14:25Сегодня

Обнаженная модель из Бельгии попала в египетскую тюрьму за съемку в храме

Из жизни00:1230 августа

Большие караты

Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
08:3711 сентября

Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения

18:3031 августа

Американец съел двух живых пауков ради работы

11:52Сегодня

Собака украла пирожок во время телеинтервью

Из жизни00:11 8 сентября
Роберт Джентайл

Ни себе, ни людям

Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
17:2610 сентября

Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган «Ирма»

13:0922 августа

Девушка в Великобритании дважды за вечер стала жертвой домогательств

19:5611 сентября

В Италии выбрали лучшее в мире мороженое

Россия
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Кремль назвал минские соглашения основой в вопросе размещения миротворцев
Песков прокомментировал сообщение о разработке стратегии президентской кампании
Запертого в собственной квартире москвича по ошибке приняли за самоубийцу
Камеры в «Зарядье» упустили устроивших погром вандалов
23-летнюю девушку зарезали во дворе дома на юго-востоке Москвы
Все материалы
Мир
Борис Ельцин Бухал и нам завещал
Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина
Российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Саакашвили заявил об обнаружении своего паспорта в кабинете Порошенко
МИД России обвинил Украину в ущемлении прав миллионов русскоязычных граждан
В Донбассе ликвидировали прошедшего Майдан украинского снайпера
Саакашвили вручили протокол о нарушении границы Украины
Украинские преподаватели предложили дать своему вузу имя Бандеры
Тимошенко угодила в базу данных «Миротворца»
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Благосостояние россиян оценили по щам
Правительство на два года запретило госзакупки иностранной мебели
Крупнейшие банки России вышли из АРБ
Банк России обяжет все финансовые организации раскрывать владельцев
Все материалы
Бизнес
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Россия объявила о подписании контракта с Турцией на поставку С-400
«Аэрофлот» предложил способ проверить корректность цен на авиабилеты
Volkswagen пообещал создать электроверсии всех своих автомобилей
Суд отказался банкротить Wildberries
ФАС спросит с Росрыболовства за дорогие морепродукты
Сечин заявил о намеренном вредительстве при реорганизации «Башнефти»
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Архивное фото Набили шишек
Полицейские жестоко пытали налетчиков за кражу орехов
Против главы УСБ СК Максименко и его заместителя возбуждено новое дело о взятке
Ростовчанина заподозрили в попытке похитить человека ради 20 миллионов рублей
На Кубани завели дело на отца за избиение соперника сына на детском поединке
Тверской стрелок в последнем слове попросил прощения за убийство девяти человек
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)От Ирака до Луны
Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Военачальник древних викингов оказался женщиной
Назван безвредный для здоровья период сидения на стуле
Выяснена польза частой мастурбации
Военные на Урале отработали радиоэлектронный удар на удалении 4 тысяч километров
Все материалы
Спорт
Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо)Трать, бухай, отдыхай
В чем российские футбольные клубы не отстают от западных
Российского пауэрлифтера дисквалифицировали за футболку с Путиным
Месси сделал татуировку с изображением губ жены в интимной зоне
Футболист «Енисея» вспомнил роскошную жизнь в «Анжи» и предался ностальгии
Футболист принял на грудь и забил мяч в чемпионате Финляндии
Манданда пропустил после удара пяткой
Месси похвастался музыкальными навыками
Все материалы
Культура
«Люди из органов тоже были мальчиками»
Китайский художник-пироман приехал «взрывать» Москву
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
«За прошедшие 27 лет границы дозволенного раздвинулись»
Кто снял новую экранизацию «Оно» Стивена Кинга
Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались от «Матильды» из-за угроз
Сын Жан-Клода Ван Дамма напал с ножом на сожителя
Мэрилин Мэнсон пообещал «сжечь твой дом» в новом сингле
Фронтмена Puddle of Mudd задержали за попытку пронести пистолет в самолет
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Соловьев разозлился на Урганта за «соловьиный помет» и распек его в своем шоу
Преследующих «полуголых» женщин вайнахов забанили во «ВКонтакте» за экстремизм
Кухня зашквара
Как выжить в самом адском кулинарном шоу России
«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»
Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
Россию обвинили в организации антимигрантских митингов в США
Кремль обеспокоил интерес ФБР к бывшему журналисту российского агентства
Все материалы
Ценности
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Блеск в Венеции
Что украшало грудь первых красавиц мирового кинематографа
Магазины H&M появятся в Нижневартовске, Самаре и Барнауле
Объяснена популярность Lexus у жителей Сибири
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Bentley представил самый быстрый в мире внедорожник
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
Названа главная причина отказа от отпуска у россиян
Россиянин за 70 дней добрался автостопом из Оренбурга до Великой Китайской стены
Названы самые популярные направления отдыха у пенсионеров
Эксперт рассказал о способах сэкономить на новогодних авиабилетах
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Все материалы
Из жизни
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Двенадцать обезьян умерли от страха в индийском лесу
Обнаженная модель из Бельгии попала в египетскую тюрьму за съемку в храме
Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения
Собака украла пирожок во время телеинтервью
Все материалы
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
Самые ненадежные вседорожники
Внедорожники и пикапы, на которые нельзя положиться
5 конкурентов громиле BMW X7
С какими моделями придется бороться пятиметровому BMW X7
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Porsche Cayenne Turbo первым из внедорожников обзавелся активным антикрылом
Toyota изменила внешность Land Cruiser Prado
Новый «Дастер» представлен официально
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы