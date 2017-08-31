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Певица устроила откровенную фотосессию у памятника жертвам холокоста в Румынии

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Ксония
Ксония

Актриса и певица австралийского происхождения Ксония (Xonia) подверглась критике за неуместную фотосессию у памятника жертвам холокоста в Бухаресте. Об этом в четверг, 31 августа, пишет Express.

Судя по фотографиям в Instagram, во время съемки на девушке было боди белого цвета, ботфорты и кепка.

Издание отмечает, что снимки сделаны на территории мемориального комплекса (похоже, прямо внутри зала памяти, рядом с которым находится памятная колонна).

После появления фото в соцсети, где у 28-летней Ксонии почти 200 тысяч подписчиков, на нее обрушилась волна критики. Ее спрашивали, понимает ли она какое место было выбрано для съемки. Некоторые также удивились, почему охрана мемориала допустила такое.

«Эти люди были отравлены газом, и ты выбираешь памятник, который увековечивает их, чтобы продемонстрировать свою жопу? Очень гадко!» — заявил один из комментаторов.

Девушка на критику не ответила, фотографии удалять не стала. Предположительно, один из снимков будет использован для создания обложки нового альбома.

Express пишет, что любая коммерческая деятельность на территории мемориала в Бухаресте, включая фото- и киносъемку, должна быть одобрена румынским Институтом изучения холокоста Эли Визеля. Представитель этого учреждения уже заявила, что ситуация будет изучена.

Газета также указывает, что настоящее имя девушки Лоредана Сачелару (Loredana Sachelaru), родилась она в Австралии, ее родители из Румынии. У нее двойное гражданство. Ксония снималась, в частности, в австралийской мыльной опере «Соседи», которая выходит с 1985 года, и американском сериале «Ноев ковчег». Что касается музыки, то в ее дискографии мини-альбом Take the Lead и несколько синглов.

По данным института Визеля, с 1940 по 1944 год в Румынии и на захваченных ей территориях погибли до 380 тысяч евреев.

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