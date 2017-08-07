Российских евреев возмутили слова о стремлении монетизировать холокост

Слова директора Российско-польского центра диалога и согласия Юрия Бондаренко о том, что евреи занимают «самое сладкое и выгодное во всех отношениях место» в мире, оскорбительны. Об этом заявил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Его слова опубликованы на сайте журнала «Лехаим».

«Вызывает сожаление, что из уст главы государственной организации, ответственной за установление контактов между народами, звучат аргументы о стремлении евреев и армян монетизировать свою трагедию. Эти заявления демонизируют евреев и армян в глазах их соседей, представляя их бездушными чудовищами», — отметил Горин.

Он выразил надежду, что власти предпримут какие-нибудь меры для того, чтобы такие высказывания «продолжали бы оставаться маргинальным явлением в стране».

3 августа на сайте культурно-политического журнала «Э-Вести» было опубликовано интервью с Бондаренко, в котором он рассуждал об отношениях Москвы и Варшавы. В ходе разговора с журналистом он сказал, что поляки стремятся переписать историю, чтобы показать себя ущемленными как минимум на территории Европы.

«Каждую трагедию при желании можно очень выгодно монетизировать, получать всякие пособия от Германии и много от кого еще. Поляки, грубо говоря, претендуют на то, чтобы занять то самое сладкое и выгодное во всех отношениях место, которое в настоящее время занимают евреи», — сказал Бондаренко, добавив, что к евреям присоединились и армяне.

Холокост — политика систематического уничтожения евреев, проводившаяся властями нацистской Германии в период с 1933 по 1945 год. Геноцид армян осуществлялся в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи (преемницей считается современная Турция).