Под Тернополем надругались над памятником жертвам Холокоста

В селе Петрыкив Тернопольской области неизвестные осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста. Об этом агентству «Укринформ» сообщил председатель областной еврейской общины Игорь Банзерук.

«Я обратился в милицию, в СБУ, сообщил об этом консулу Израиля в Украине Геннадию Полищуку, руководству Всеукраинской еврейской организации. Сейчас собираем общину и будем очищать памятник от нечистот», — сказал Банзерук.

Материалы по теме Погром на троих Эсэсовцы, бандеровцы, толпа — кто и зачем мучил евреев Львова 1 июля 1941 года

Сообщается, что памятный знак и венки возле него облиты масляной жидкостью. По словам Бензерука, за последние десять лет такие акты вандализма на могиле жертвам Холокоста были совершены шесть раз. Злоумышленников ни разу не задержали.

В окрестностях села Петрыкив во время Второй мировой войны шли массовые расстрелы евреев из местного гетто, которое считалось крупнейшим в Галичине. На месте, где погибли свыше пяти тысяч человек, в 1990-х установлен мемориальный знак с надписью: «В память святых мучеников-евреев, жестоко уничтоженных нацистскими убийцами и похороненных здесь».

Холокост — политика систематического уничтожения евреев, проводившаяся властями нацистской Германии в период с 1933 по 1945 год.