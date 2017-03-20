Под Одессой вандалы устроили погром на еврейском кладбище

В Одесской области Украины на еврейском кладбище вандалы разбили и перевернули памятники погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил на своей странице в Faсebook директор международной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский.

«Ветер, который в январе 2017 года два раза ломал памятник жертвам холокоста в Белгород-Днестровском, видимо, также залетал на еврейское кладбище в Березовку», — написал он. Долинский разместил фотографии, на которых зафиксированы разбитые надгробия.

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8 марта сообщалось, что в поселке Саврань Одесской области неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста. По словам директора Одесского музея Холокоста Павла Козленко, мемориал на Еврейском кладбище был разбит на мелкие кусочки. Однако местные полицейские посчитали, что памятник мог разрушиться под влиянием природных процессов или от старости.

В январе Еврейский фонд Украины обратился к руководству Одесской области с требованием восстановить памятник жертвам холокоста в Белгороде-Днестровском за государственный счет. По словам представителей организации, памятник был установлен благодаря усилиям местной еврейской общины. Они отметили, что неизвестные осквернили памятник в канун 27 января, когда во всем мире отмечают День памяти жертв холокоста.

Холокост — политика систематического уничтожения евреев, проводившаяся властями нацистской Германии в период с 1933 по 1945 год.