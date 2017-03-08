В одесском поселке время или вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста

В поселке Саврань Одесской области Украины неизвестные разрушили мемориал жертвам Холокоста. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости» (УНН) со ссылкой на директора Одесского музея Холокоста Павла Козленко.

«Мемориал на Еврейском кладбище неизвестные разбили на мелкие кусочки, до самого мелкого кирпича», — рассказал он. Местные полицейские полагают, что памятник разрушился из-за старости, указывает агентство.

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Как сообщает ТАСС, 21 декабря неизвестные в городе Умань (Черкасская область Украины) осквернили могилу цадика Нахмана. Неизвестные молодые люди ворвались в синагогу на территории комплекса, облили дорожки краской и оставили на месте преступления свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Тогда еврейская община Умани предположила, что за нападением могут стоять радикальные украинские националисты. Вандалов до сих пор найти не удалось.

Холокост — политика систематического уничтожения евреев, проводившаяся властями нацистской Германии до начала и в годы Второй мировой войны.