Гарвард отказался принимать любителей мемов про изнасилования и Холокост

Администрация Гарвардского университета отозвала приглашения как минимум десяти абитуриентам из-за того, что они организовали тайный чат в Facebook и отправляли друг другу шутки об изнасилованиях, убийствах и Холокосте. Об этом сообщает The Crimson.

Издание отмечает, что будущие студенты, заявки которых были одобрены, создали закрытую беседу под названием «Гарвардские мемы для похотливых буржуазных подростков». Учатники чата отправляли друг другу изображения, высмеивающие сексуальное насилие и убийства детей. Также в переписке оказалось много расистских шуток: к примеру, один из абитуриентов назвал повешение мексиканского ребенка «пиньятой».

После того как администрация узнала о существовании чата, более десяти человек лишились возможности обучаться в Гарварде. В университете уточнили, что решение окончательное и обсуждению не подлежит.

От дальнейших комментариев в Гарварде отказались. Отмечается, что в беседе могли принимать участие до сотни абитуриентов.

В конце мая СМИ узнали о существовании секретного сообщества «Оцени мой кран», в котором молчаливые подростки публиковали фотографии башенных кранов. Участники беседы удаляли из нее любого, кто осмеливался отправить свое мнение, и предпочитали лишь любоваться снимками.