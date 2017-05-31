Молчаливые подростки создали тайное сообщество «Оцени мой кран»

В Facebook обнаружен секретный групповой чат под названием «Оцени мой кран», в котором делятся фотографиями башенных кранов. Об этом сообщает BuzzFeed.

О существовании тайного сообщества подростков, которые увлекаются фотографированием кранов, рассказал 19-летний Хью Карр (Hugh Carr). В своем Twitter он объяснил, что какие-либо разговоры в чате запрещены: как только юзер начинает что-либо печатать, его тут же удаляют из беседы.

При этом попытки отправить фотографию журавля (на английском языке башенный кран и журавль звучат одинаково — crane) также заканчиваются баном.

Твит Карра приобрел вирусную популярность: за несколько дней его лайкнули почти семь тысяч человек. Многие просили подростка поведать, каким образом можно стать членом тайного сообщества. Некоторые юзеры уверяли, что им есть чем поделиться с участниками чата.

Создателем чата оказалась жительница ирландского Дублина 19-летняя Зои Холман (Zoë Holman). Она рассказала, что идея родилась после того, как на вечеринке с друзьями она долго обсуждала, как же круто выглядят башенные краны.

При этом девушка подчеркнула, что, несмотря на призыв оценить фото в названии чата, описывать свои мысли не нужно. «Каждый должен держать свою оценку при себе», — добавила Холман.