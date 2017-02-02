Facebook признал иллюминатов

Социальная сеть Facebook официально верифицировала сообщество Illuminati. На это обратило внимание издание The Independent.

«Иллюминаты благодарны Facebook за преданность нашей цели», — говорилось в комментарии сообщества в ответ на верификацию в соцсети.

На группу, посвященную этому обществу, подписаны более 380 тысяч человек. Издание отмечает, что организация славится среди любителей конспирологических теорий своей таинственностью, но это не мешает ей иметь не только страницу в соцсети, но и официальный сайт, и даже рекламный ролик на американском телевидении.

В сообществе публикуются материалы с ответами на часто задаваемые вопросы, а также фотографии людей, вступивших в ряды тайной группы.

В описании страницы сказано, что иллюминаты «всегда следят за вами», а в описании официальной страницы уточняется, что в организацию входят представители элиты со всего мира: политические лидеры, бизнесмены и другие влиятельные персоны.

Иллюминаты также торгуют кружками, подвесками и талисманами с логотипом общества — глазом, обрамленным треугольником.

В июне 2016 года основатель Facebook Марк Цукерберг во время видеотрансляции рассказал, что не имеет никакого отношения к еще одной группе, популярной среди конспирологов, — рептилоидам. Однако зрители заметили, что, отвечая на вопрос, бизнесмен слегка занервничал.

Приверженцы конспирологии уверены, что иллюминаты — реально существующая организация, тайно управляющая историческим процессом на Земле. Указания они получают якобы от рептилоидов. Сторонники теории заговора утверждают, что ящерицы умеют принимать человеческий облик и общаются с самыми влиятельными людьми мира.