Польского чиновника уволили из-за его идеи отвлечь туристов от Освенцима

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька уволил руководителя национальной туристической организации (РОТ) Марка Ольшевского после его слов о нацистском концлагере в Освенциме (Аушвиц-Биркенау). Об этом он сообщил в Twitter.

«В связи со скандальным заявлением главы РОТ Марка Ольшевского я принял решение о его немедленной отставке», — написал Банька.

30 августа Ольшевский заявил, что планирует исключить посещение мемориального музея на месте лагеря в Освенциме из туристических маршрутов для иностранных журналистов. Чиновник объяснял это тем, что любит свою страну и хочет показать ее с лучшей стороны — «достопримечательности, культуру, гостеприимство, замечательную музыку», сообщает Israel National News со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

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«Освенцим — это не туристический продукт, а место мученичества, раздумий и размышлений, а мы занимаемся продвижением Польши как привлекательного направления для путешествий», — говорил Ольшевский.

По его мнению, не стоит представлять туристам места и события, связанные с историей других народов. «Это польская, а не еврейская элита была полностью уничтожена во время войны. Давайте вспомним, что вся еврейская культура по сути дела сохранилась», — пояснил глава РОТ, возглавивший организацию в марте этого года.

Освенцим, который в Европе принято называть по-немецки Аушвиц, был крупнейшим нацистским концентрационным лагерем, который позже стал одним из символов холокоста. В период с 1941 по 1945-е годы в нем убили около 1,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона — евреи. Узников лагеря освободили советские войска 27 января 1945 года.