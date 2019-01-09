Россиянам пообещали поднять зарплаты

В 2019 году зарплата государственных служащих вырастет на 4,3 процента. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Российской газете».

По его словам, речь идет о повышении зарплат тем категориям работников, о которых не говорится в майских указах президента страны Владимира Путина. Министр пояснил, что их заработок должен соответствовать среднему по региону. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 100 миллиардов рублей.

Топилин отметил, что точный размер и сроки повышения назвать нельзя, поскольку это зависит от ситуации в конкретном регионе. Каждая область проводит индексацию по собственной схеме.

Также министр рассказал, что в целом по стране зарплаты будут расти, однако медленнее, чем в прошлом году. «По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше», — заключил Топилин.

В октябре 2018 года Топилин заявил, что зарплаты россиян в текущем году выросли более чем на 10 процентов. Такие показатели чиновник назвал беспрецедентными. Это заявление вызвало негативную реакцию россиян в соцсетях, а председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко раскритиковала Топилина за формальный подход в вопросах социальной защиты.

Министр утверждал, что опирается на данные Росстата, однако в расчетах не учитывалась инфляция. Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировал двухмесячное падение реальных доходов граждан. В сентябре они снизились на 1,5 процента, а в августе — на 0,9 процента. Причиной падения эксперты назвали ускорение инфляции. Средняя начисленная зарплата работников организаций в предыдущем месяце составила, по оценке Росстата, 42,2 тысячи рублей.

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