Реальные доходы россиян вновь упали

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в сентябре 2018 года снизились на 1,5 процента после сокращения на 0,9 процента в августе. Об этом сказано в докладе Росстата.

Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, рост реальных зарплат россиян не смог поддержать реальные доходы, поскольку остальные компоненты показателя находятся в отрицательной зоне. В сентябре средняя зарплата выросла на два процента и составила 42 200 рублей. За год она увеличилась на 7,2 процента в реальном выражении.

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Реальные располагаемые денежные доходы — это сумма доходов человека за вычетом всех обязательных платежей, скорректированная на индекс потребительских цен. В сентябре инфляция составила 3,4 процента в годовом выражении. По мнению эксперта, ускорение рост цен — один из ключевых факторов падения реальных доходов.

27 сентября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности остается высоким — 13,2 процента россиян имеют доход ниже прожиточного минимума— несмотря на рост реальных доходов.

20 сентября стало известно, что реальные доходы россиян в августе 2018 года снизились на 0,9 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это первый случай, когда они оказались ниже, чем в 2017 году.

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