Реальные доходы россиян упали впервые в этом году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,9 процента. Такие данные приводятся в отчете Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это сумма доходов человека за вычетом всех обязательных платежей, скорректированная на индекс потребительских цен. Это первый случай, когда они оказались ниже, чем в 2017 году. В денежном выражении доходы выросли. Они составили 31 818 рублей на человека, а в августе прошлого года доход был равен 30 972 рублям.

Реальная заработная плата (количество благ, которые человек может получить за деньги, начисленные работодателем) выросла по сравнению с августом прошлого года на 7 процентов, но оказалась меньше на 3 процента июльского показателя.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2018 года составила 41 140 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 10,3 процента. Рост за январь — август составил 11 процентов.

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