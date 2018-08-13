Россияне обвинили правительство в феномене «серых» зарплат

Более половины работающих россиян получают свою зарплату официально, следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Вместе с тем большинство опрошенных винят государство в существовании так называемых серых зарплат.

Опрос показал, что 53 процента респондентов винят в существовании «серых» зарплат именно правительство, которое устанавливает очень высокие налоги. 31 процент обвинил в этом работодателей, которые не хотят платить налоги. Около 15 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

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Социологи опросили респондентов также на предмет того, как именно они получают заработную плату. 69 процентов работающих участников исследования заявили, что их труд оплачивается официально, 10 процентов получают всю зарплату неофициально, а 12 процентов — по смешанной схеме. Из опроса следует, что лишь 33 процента из тех, чей труд оплачивается официально, не отказались бы получать часть зарплаты «в конверте», если бы работодатель повысил ее на 10-15 процентов.

По мнению опрошенных, работникам выгоднее получать зарплату официально, нежели «в конверте». Главный аргумент россиян — рост пенсионных накоплений, уплата всех налогов и взносов, а также минимальная вероятность обмануть работника. Те, кто посчитал более выгодной «серую» зарплату, полагают, что получаемая денежная сумма в таком случае будет больше.

Исследование проходило 5 августа, в опросе поучаствовали 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 53 субъектов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

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