На белорусском заводе ввели одночасовой рабочий день

На заводе «Строммашина» в Могилеве установили рабочий день в один час. Об этом сообщает белорусская версия «Радио Свобода» со ссылкой на анонимного сотрудника завода.

Введение нового графика работы объясняется низкой эффективностью производства, тяжелым экономическим положением и уменьшением объема работ. Рабочий день на заводе отныне будет длиться с 07:00 до 08:00, рабочая неделя останется пятидневной. Заработную плату сотрудникам будут начислять пропорционально отработанному времени.

Если работники не примут новые условия труда, им угрожают увольнениями.

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«Понятно, что настроение в коллективе нервозное. Значительная часть трудового коллектива предпенсионного возраста, и, когда уволятся, работы им не найти. Поэтому будут терпеть, как и я, с зарплатой в 100 рублей (чуть больше 3 тысяч российских рублей — прим. «Ленты.ру»). Он и раньше до 300 [рублей] не дотягивал. Веры в то, что ситуацию изменят к лучшему профсоюзники, нет. К нам уже [президент Белоруссии Александр] Лукашенко приезжал — и что изменилось?» — рассказал один из сотрудников завода.

Проблемы на предприятии существуют не первый год. В 2015 году экономический суд Могилевской области признал «Строммашина» банкротом. Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко посетил завод в 2016 году, приказал «начать шевелиться», а восстановление завода назвал «делом чести».

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