Лукашенко распек Россию за варварство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал Россию за создание недобросовестной конкуренции и невыполнение взятых на себя обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «БелТА».

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят», — заявил белорусский президент, выступая перед сотрудниками производителя сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш».

Лукашенко также отметил, что Россия не отвечает за свои слова, используя риторику двойных стандартов. По его словам, Москва упрекает Вашингтон в создании «неконкурентного преимущества». «А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — констатировал Лукашенко.

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Сотрудников завода Лукашенко попытался приободрить, отметив, что компании необходимо продержаться два-три года, пережить давление со стороны конкурентов. «Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами" (Claas и Lexion, фирмы-производители сельхозтехники — прим. «Ленты.ру») и т. д. и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе», — пожаловался президент.

Лукашенко призвал рабочих немного потерпеть, приложить максимум усилий и «работать побыстрее», тогда, по мнению, президента Белоруссии, компания сможет победить конкурентов и завоевать не только национальный, но и внешние рынки.

Президент Белоруссии не первый раз публично жалуется на действия России. В середине июля он признал, что расстроен из-за обвинений России в экспорте санкционной продукции. Сельскохозяйственная тема вообще регулярно всплывает в спорах между двумя странами. Так, Москва упрекает Минск в регулярном реэкспорте санкционных товаров из Европы, Белоруссия же упрекает Россию в недобросовестной конкуренции в отношении белорусских товаров.

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