Белоруссия отказалась зависеть от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возжелал меньше зависеть от российского рынка и не торопиться с ускорением развития сельского хозяйства внутри Белоруссии. Об этом сообщает портал Tut.by.

«Мы не будем форсировать это, потому что продать тяжело. Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», — рассказал белорусский президент.

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Более того, зависимость от одного из рынков сбыта, по мнению главы государства, — это опасность для суверенитета страны. «Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все: нет независимости, нет суверенитета», — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что государство и бизнес в любой момент готовы нарастить производство. «Как только увидим, что надо больше, мы увеличим», — пообещал он. При этом президент отметил важность сельского хозяйства, ведь оно дает миллионы рабочих мест.

«Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы», — посетовал Лукашенко, добавив, что один аграрий дает 7-8 рабочих мест белорусской экономике. Также президент признал, что производство собственных продуктов обходится Белоруссии дешевле, чем закупка, например, импортного молока и масла.

В середине июля Лукашенко оказался расстроен из-за обвинений России в экспорте санкционной продукции на территорию России.

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