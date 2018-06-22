Россия пошла на уступки в торговой войне с Белоруссией

Россельхознадзор отменил ряд ограничений в отношении поставок белорусского молока, которые были введены в июне текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Речь идет о запрете поставок молока в таре объемом более 2,5 литра, которые были введены 6 июня. Таким образом надзорное ведомство разрешило поставки белорусского молока с шести предприятий при условии, что они подтвердят происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, а также докажут, что их продукция соответствует стандартам технических регламентов Таможенного союза.

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Ограничения сняты с ОАО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «Беллакт», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

От России требовали отменить именно это решение Россельхознадзора — соответствующее поручение российским властям направляла Евразийская экономическая комиссия. В рамках Евразийского экономического союза российские ограничения были признаны неправомерными. Российские власти вводили ограничения, так как не были уверены в качестве молока и его происхождении.

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