Россию обязали пощадить Белоруссию

Российское правительство обязали отменить решение Россельхознадзора в отношении белорусской молочной продукции. Соответствующее требование в российский кабмин направлено из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает БелТА со ссылкой на источник в ЕЭК.

Письмо с требованиями отменить жесткие требования российского надзорного ведомства, по данным агентства, направил член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

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«В связи с указанием Россельхознадзора от 4 июня о введении с 6 июня ограничений на поставку в Россию ряда молочной продукции, производимой на всей территории Белоруссии, член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков на заседании коллегии ЕЭК 5 июня поставил вопрос о неправомерности таких ограничений», — рассказал источник белорусского агентства.

По словам Корешкова, российские ограничения нарушают пункт 5 статьи 58 раздела 11 Договора о ЕАЭС, согласно которому члены ЕАЭС имеют право вводить временные ветеринарные или ветеринарно-санитарные меры только тогда, когда есть угроза в части эпизоотического благополучия территории страны союза.

В связи с нарушением договора и было направлено требование к российской стороне отменить ограничения. О требовании ЕАЭС уведомили первого вице-премьера Антона Силуанова, вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Во вторник, 5 июня, глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц ополчился на российские власти в связи с запретом на поставки молочной продукции в Россию. По его словам, российские эксперты неоднократно обвиняли белорусскую продукцию в нарушении стандартов качества, однако по итогам реальных проверок никаких нарушений выявлено не было.

Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии. Под ограничение попадут поставки молока в таре более чем в 2,5 литра. Ограничения вводятся в связи с сомнениями российской стороны относительно качества поставляемых продуктов.

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