Лукашенко обиделся на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расстроен из-за обвинений России в экспорте санкционной продукции на территорию России. Соответствующую проблему он обсудил с главой государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, сообщает БелТА.

«Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А, как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно — кто-то заказывает какие-то материалы. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», — сказал глава государства.

По словам президента, перевозкой санкционной продукции занимаются российские фирмы и компании, за которыми стоят «дельцы с тяжелыми погонами». По его мнению, об этом надо говорить и «не стесняться». «Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю», — подчеркнул Лукашенко

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В свою очередь Сенько отметил, что ранее были задержаны два грузовика, которые направлялись в Россию c санкционными продуктами по поддельным документам. Грузовики сопровождал гражданин России, объявленный в межгосударственный розыск. Правонарушение было предотвращено благодаря совместным усилиям таможенной службы и милиции.

«Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии», — посетовал в ответ Лукашенко.

Как сообщает ГТК, после введения Россией санкций в отношении товаров из западных стран таможенной службой Белоруссии было проведено свыше 4,7 тысячи мероприятий по предотвращению перевозки санкционных продуктов через границу республики. По итогам проверок было возбуждено 30 уголовных дел и выявлено 2,2 тысячи административных правонарушений.

Россия и Белоруссия регулярно спорят из-за поставок и реэкспорта европейских санкционных товаров в Россию под видом белорусских или из других стран, зачастую весьма экзотических. Вследствие разногласий российский Россельхознадзор превратился в инструмент давления в локальной торговой войне двух соседей, регулярно вводя ограничения на поставки различной продукции из Белоруссии.

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