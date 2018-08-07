Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о кризисе на российском рынке мяса. По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, преодолеть его помогут белорусские поставщики.

«Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы

Белорусским предприятиям, по его словам, стоит учесть российский опыт и не злоупотреблять экспортными поставками: «Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем».

7 августа крупные российские мясопереработчики предупредили о возможном росте цен на колбасы и полуфабрикаты. Привести к нему может подорожание сырья, которое происходит быстрее и активнее, чем обычно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



