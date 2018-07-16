Европа запретила российское мясо

Евросоюз ограничил поставки мяса птицы из России в связи с распространением птичьего гриппа в стране. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

В частности, вирус был зарегистрирован в Ростовской, Курской, Самарской, Пензенской и Орловской областях. По данным Россельхознадзора, сейчас мясо птицы в Евросоюз экспортируют 18 российских предприятий.

Запрет коснулся непосредственно мяса птицы, полуфабрикатов из него, мясной продукции, не прошедшей термическую обработку, а также продуктов животного происхождения, содержащих материалы, полученные из домашней птицы.

Ранее из-за птичьего гриппа импорт продукции 36 птицефабрик России запретил Казахстан. Среди запрещенных товаров оказались живые птицы, яйца, пух и перья, мясо птиц, необработанные кормовые добавки и корма для птиц.

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