Казахстан запретил ввоз российской курицы

Казахстан запретил импорт продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Российской Федерации: в Курской, Пензенской и Самарской областях», — говорится в сообщении.

С 21 июня нынешнего года запрещен ввоз в Казахстан живой птицы и инкубационных яиц, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции. Также запрещен импорт кормов и кормовых добавок для птиц, не прошедших тепловую обработку, охотничьих трофеев, не прошедшие таксидермическую обработку, бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных выше областей России.

Полный список птицеводческих предприятий, чья продукция запрещена к ввозу в Казахстан приводится на сайте министерства.

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