Из жизни
 
Последние новости
Спонсора Brexit уличили в связях с Россией
Москвичам вернут лето на День России  
Новые правила фигурного катания посчитали направленными против Загитовой
Венгрия подняла истребители из-за загадочного украинского самолета
В США выявили новую опасную инфекцию
Роналду рассмешили русские традиции
Названы самые дорогие для содержания госслужбы
Нурмагомедов подерется с Макгрегором
Ирак предпочел американским танкам российские Т-90С
Новости партнеров

Сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц и заполонили грузинскую свалку

Перейти в «Мою Ленту»

В грузинском городе Марнеули сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных c птицефабрики на местную свалку. Видео с бегающими птенцами опубликовали в Facebook местные жители.

«Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят», — пояснил изданию «Нетгазети» мэр города Тимур Абазов.

По словам градоначальника, некоторым цыплятам удалось добежать до центра города. В результате многих птенцов забрали домой местные жители.

В мае сообщалось, что бельгийские пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят в аэропорту Брюсселя. Отмечалось, что на такой шаг спасатели пошли после того, как контейнер с птицами простоял все выходные под палящим солнцем.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
მარნეულში ნაგავსაყრელზე გადაყრილი კვერცხებიდან წიწილები გამოიჩეკა [ვიდეო]
Пожарные пожалели 20 тысяч цыплят и отравили их газом
В сети ужаснулись сюжету о «курином концлагере»
Другие материалы рубрики
Из жизни00:07 9 июня

В горло не лезет

Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
18:16 9 июня

Младенец остался без ноги из-за рассеянной медсестры

19:05 9 июня

Мать и отчим объявили восьмилетнего сына геем и замучили его до смерти

17:03 9 июня

Обладательница многомиллионного выигрыша явилась за деньгами в маске

Из жизни00:0131 мая

«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»

Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
14:32 9 июня

Гей-парады добрались до Антарктиды

10:22 9 июня

Агрессивный бегемот атаковал пролетающий вертолет

16:12 9 июня

Связанный двухметровый аллигатор нокаутировал ловца

Из жизни00:07 6 июня

«Я виню дьявола»

Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
14:20 9 июня

Выпущена «женская» камасутра

11:39 9 июня

Банда рэперов шла мстить за бабушку и попала за решетку

19:25 8 июня

Опознаны останки загадочного шестиметрового животного из Африки

Россия
Неприличные люди
Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Страна пустеет изнутри»
Горожане бегут из городов. Это спасет Россию от развала
Уволенную за фото в купальнике учительницу позвали обратно
Появилось видео с места столкновения автобуса и поезда под Орлом
Половина россиян не запомнили название праздника 12 июня
Директор лагеря отправил детей прятаться в лесу от прокуроров
Все материалы
Мир
Белый господин
Он мог объединить Америку и прекратить кровавые погромы. Его застрелили и забыли
Фигуранты «кокаинового дела» попросили Россию о помощи
Спонсора Brexit уличили в связях с Россией
Путин ответил на призыв вернуть G8
Путин назвал главных борцов с терроризмом
Путин назвал приоритеты взаимодействия в ШОС
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Все материалы
Бывший СССР
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Появились подробности избиения россиянина толпой грузин-русофобов
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Голодающий украинский режиссер похвалил свою тюрьму
В Грузии 30 человек избили российского туриста
Избитый в Грузии россиянин попросил не приплетать политику
Все материалы
Экономика
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Названы самые дорогие для содержания госслужбы
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США
Россиянам предрекли цену в 100 рублей за литр бензина
«Аэрофлот» в День России проведет среди пассажиров традиционный фотоконкурс
В России закупят украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских
Все материалы
Силовые структуры
Первый рэкетир Союза
Он наводил ужас на Москву и плевал на понятия
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Французский суд приговорил выходца из Чечни к 20 годам тюрьмы за убийство
Улюкаев будет отбывать наказание вместе с рецидивистами
Петербуржец с ножом заблокировал людей в поезде метро
Бывший глава УФСИН по Ростовской области умер под следствием
Все материалы
Наука и техника
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Названа главная опасность кухонных полотенец
Найдены три двойника Земли
Выявлена неожиданная причина преждевременной смерти
Роскосмос рассказал о лазерной пушке для уничтожения космического мусора
Все материалы
Спорт
Финальный матч первенства России 1912 года. Встречаются сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Лан, прорвавшись, очутился лицом к лицу с голкипером Борейша, который, не ожидая удара, сам выбегает на мячИмперский матч
Русский футбол родился, чтобы отвлечь рабочих от революции и пьянства
Роналду рассмешили русские традиции
Новые правила фигурного катания посчитали направленными против Загитовой
Овечкин искупался в фонтане
Нурмагомедов подерется с Макгрегором
Футболист сборной Польши продемонстрировал чудеса реакции и спас журналистку
Александр Овечкин«Он пожертвовал всем ради победы»
Овечкин принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории. И стал легендой
Все материалы
Культура
Терпилы и бесы
«Кинотавр-2018»: сеансы экзорцизма от Константинопольского и Твердовского
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«В России больше свободы, чем кажется»
В театре он ставит опыты над зрителями и строит бесполого робота
Спалившего Банк Франции художника Павленского оставили под бессрочным арестом
Уроженца Украины Гошу Куценко зачислили во враги Украины
Умер звезда «Сибириады» Игорь Охлупин
Скончалась актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный»
Все материалы
Интернет и СМИ
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Facebook снова поймали на тайных сливах данных
53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем
Мужчина продал невинный снимок в фотобанк и прослыл зоофилом
Все материалы
Ценности
Великолепный тиран
Павильон для обрезания и зоопарк султана Сулеймана
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Доступные трофеи
Вещи, на которые спортивные фанаты не пожалеют денег
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Жена принца Гарри пришла на парад в неподобающем виде
Ратаковски отпраздновала день рождения в откровенном комбинезоне
Трамп запретил Nike давать иранцам бутсы для ЧМ
Все материалы
Путешествия
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
В аэропортах появится удобное место для сна
Из России запустят прямой рейс в самую популярную в Instagram страну
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Десять россиян унесло в море в Черногории
Все материалы
Из жизни
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
Младенец остался без ноги из-за рассеянной медсестры
Обладательница многомиллионного выигрыша явилась за деньгами в маске
Сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц и заполонили грузинскую свалку
«Болезнь» цивилизации
Почему человек нуждается не только в натуральной пище, но и в пробиотиках
Все материалы
Bugatti для «бедных»
Показан Bugatti Chiron, который в 8 000 раз дешевле оригинала
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Первая встреча с Audi Q8
Лично знакомимся с флагманским кроссовером в китайской «кремниевой долине»
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
В Россию приедут китайские электромобили из Белоруссии
Появились первые фотографии Mercedes-Benz GLE нового поколения
У хэтчбека Sandero Stepway появилась бюджетная версия
Все материалы
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Названы три города России с дорожающими квартирами
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Россия установила новый ипотечный рекорд
Россияне назвали параметры идеального жилья
Все материалы