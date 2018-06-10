Сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц и заполонили грузинскую свалку

В грузинском городе Марнеули сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных c птицефабрики на местную свалку. Видео с бегающими птенцами опубликовали в Facebook местные жители.

«Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят», — пояснил изданию «Нетгазети» мэр города Тимур Абазов.

По словам градоначальника, некоторым цыплятам удалось добежать до центра города. В результате многих птенцов забрали домой местные жители.

В мае сообщалось, что бельгийские пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят в аэропорту Брюсселя. Отмечалось, что на такой шаг спасатели пошли после того, как контейнер с птицами простоял все выходные под палящим солнцем.

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