В сети ужаснулись сюжету о «курином концлагере»

Зрители британской программы Countryfile, выходящей на телеканале BBC One, ужаснулись сюжету о 28 тысячах цыплят, живущих в одном сарае. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Фермер Клэр Брэгс (Claire Bragg) рассказала, что цыплята счастливы и получают все необходимое. Репортер попытался выяснить, почему цыплят содержат в таких стесненных условиях, но хозяйка фермы заверила, что именно столько пространства им необходимо для полноценной жизни.

В сети появились десятки негативных отзывов по поводу работы фермера: пользователи сочли, что женщина попросту обманывает, когда рассуждает обо «всех необходимых для жизни» условиях. Многие назвали подобное отношение к птицам бесчеловечным. Один из юзеров отметил, что происходящее на экране можно назвать «куриным концлагерем».