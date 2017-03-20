Петух-гигант ужаснул соцсети

Видео: @LifesBook_Ceo / Twitter

Микроблогер под ником LifesBook_Ceo обратил внимание на видео, на котором из зеленой будки выходит петух неожиданно больших габаритов.

«Я единственный человек, кого волнует, почему этот петух такой чертовски большой?» — спросил пользователь у своих подписчиков. Его поддержали сотни комментаторов. В результате твит получил больше 27 тысяч репостов и свыше 37 тысяч лайков.

«Эта большая курица — самое страшное, что я когда-либо видел в своей жизни», — написал один из блогеров.

Пользователи признались, что хотели бы, но не могут «развидеть» гигантского петуха. «Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу этого большого петуха. Я не могу дышать. Это единственное, о чем я теперь думаю», — пишет Swiggity Swooty.