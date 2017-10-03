Смех «проглотившего курицу фермера» вызвал истерику у журналиста и сорвал съемки

Видео: RTV Noord / Facebook

Заливающийся смехом голландский фермер сорвал интервью RTV Noord. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте телеканала и за два дня набрал более 197 тысяч просмотров.

На видео корреспондент RTV Noord пытается взять интервью у фермера, занимающегося разведением куриц. Один из вопросов вызвал у мужчины приступ хохота, который оказался очень похож на крики домашних птиц. Это спровоцировало истерику у журналиста, который согнулся пополам от смеха и был вынужден сесть на корточки, чтобы успокоится.

Копия ролика была также опубликована и на YouTube, где набрала более 20 тысяч просмотров. «Этот фермер смеется так, будто проглотил курицу», — отметили они.