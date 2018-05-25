Российский экспортный центр профинансирует поставки вагонов в Казахстан

Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) открыл кредитную линию для «БРК-Лизинг» — дочерней организации «Банк развития Казахстана», входящей в структуру акционерного общества «НУХ "Байтерек"» — на общую сумму около 300 миллионов рублей сроком на 7 лет, передает корреспондент «Ленты.ру».

Росэксимбанк предоставляет денежные средства иностранному покупателю российской железнодорожной техники в рамках специализированной программы по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции. Данная программа была разработана и запущена в партнерстве с Минпромторгом России в 2015 году. Страховое покрытие сделки обеспечит ЭКСАР (также входит в группу РЭЦ).

Алексей Тюпанов, исполнительный директор РЭЦ, отметил во время подписания, что «Казахстан является одним из ключевых покупателей российской железнодорожной техники». «Наиболее востребованным видом финансирования таких сделок является кредитование покупателя российской продукции из Казахстана. Такая схема работы предпочтительна и для российских экспортеров, выходящих на внешние рынки с комплексным предложением: сам экспортный продукт и банковское финансирование на его приобретение», — сказал он.

Помимо этого, Российский экспортный центр планирует поддержать поставку 1 тысячи пассажирских вагонов для Казахских железных дорог. На полях ПМЭФ был подписан соответствующих меморандум между РЭЦ, компанией «Трансмашхолдинг», АО «НК «Казақстан темiр жолы» («Казахстанские железные дороги») и «БРК-Лизинг».

«Трансмашхолдинг» и КТЖ приняли решение создать до 8 июня 2018 года совместную рабочую группу, которая установит итоговую стоимость сделки, определит ее основные условия и положения, а также займется получением разрешений и согласований — межгосударственных, государственных и корпоративных.