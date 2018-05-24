«Мечел» и РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве

«Мечел» в ходе ПМЭФ-2018 подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром (РЭЦ) сроком на пять лет, передает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества сторон в целях развития экспорта высокомаржинальной продукции предприятий, входящих в группу «Мечел». Планируется, что Российский экспортный центр будет оказывать финансовое и страховое содействие в производстве высокотехнологичной продукции, осуществлять кредитование иностранных покупателей продукции «Мечела», а также оказывать информационную и консультационную поддержку при выходе на новые рынки сбыта и поиске зарубежных партнеров.

«Наша задача — поддерживать экспорт продукции высоких степеней переработки, поэтому мы высоко оцениваем сотрудничество с "Мечелом", чьи поставки соответствуют данным критериям. У нас в проработке – проекты по поставке рельсобалочной продукции и сталепроката. Надеюсь, что наше сотрудничество приведет к увеличению доли несырьевой продукции в объем объеме экспортных поставок Мечела и других производителей металлопродукции», — подчеркнул глава РЭЦ Андрей Слепнев.