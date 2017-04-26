«Мечел» впервые за шесть лет стал прибыльным из-за дорогого угля

Горно-металлургический холдинг «Мечел» по итогам прошлого года получил прибыль в размере более семи миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выручка ГМК в 2016 году выросла на 9 процентов, до 276 миллиардов рублей. В позапрошлом году убыток металлургической группы составил 115 миллиардов рублей.

Компания была хронически убыточной на протяжении последних пяти лет — с 2011 года.

Финансовое положение начало улучшаться на фоне увеличения мировых цен на сталь и уголь — основную продукцию холдинга. По словам гендиректора «Мечела» Олега Коржова, стоимость начала расти с начала 2016 года, уголь подорожал позднее, но к лету восстановление рынка «стало больше похоже на стремительный взлет».

«К декабрю цены на уголь приблизились к историческим максимумам. В результате при стабильных объемах производства и реализации группа по итогам года показала улучшение всех финансовых показателей», — сказал Коржов.

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В релизе отмечается, что компании удалось заключить соглашение о реструктуризации долга с государственными банками-кредиторами, на которые приходится 71 процент долгового портфеля. По условиям реструктуризации срок начала погашения основного долга был перенесен на 2020 год. Ставки по кредитам были пересмотрены и привязаны к ключевой ставке Центробанка.

«Мечел» с 2014 года ведет переговоры о реструктуризации долгов с кредиторами, крупнейшими из которых являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Чистый долг металлургической компании на конец 2016 года составлял около 470 миллиардов рублей.

Группа «Мечел» (основным собственником являются Игорь Зюзин и его родственники) — одна из крупнейших российских горно-металлургических компаний. В ней работают 67 тысяч человек.