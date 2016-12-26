«Мечел» завершил реструктуризацию своего долга перед банками-кредиторами

«Мечел» завершил реструктуризацию своего долга перед государственными банками-кредиторами. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В рамках сделки «Мечел» подписал соглашение с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. В соответствии с документами, на общую сумму 70,2 миллиарда рублей продлена отсрочка начала погашения основного долга до первого квартала 2020 года и срок погашения основного долга до первого квартала 2022 года.
Кроме того, до апреля 2022 года продлен срок сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 миллионов евро.
«Подписание соглашений с банком ВТБ означает вступление в силу аналогичных условий по графикам погашения задолженности с Газпромбанком и Сбербанком. Таким образом, можно говорить о завершении длительного процесса реструктуризации с государственными банками-кредиторами, на которые приходится 67 процентов задолженности "Мечела"», — приводятся в сообщении слова генерального директора металлургической компании Олега Коржова.
«Мечел» с 2014 года ведет переговоры о реструктуризации долгов с кредиторами, крупнейшими из которых являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбнак. Заемщиками по кредитным линиям выступают и дочерние предприятия группы — «Южный Кузбасс», «Якутуголь» и Челябинский металлургический комбинат.
Группа «Мечел» (основным собственником являются Игорь Зюзин и его родственники) — одна из крупнейших российских горно-металлургических компаний. В ней работают 67 тысяч человек.