ЧТПЗ и РЭЦ договорились о сотрудничестве в области экспорта

Группа ЧТПЗ и Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение станет основой для разработки и реализации совместных инициатив по стимулированию экспорта высокотехнологичной продукции, развития инструментов поддержки, а также использования возможностей зарубежных представительств РЭЦ для продвижения продукции Группы ЧТПЗ.

В рамках сотрудничества стороны также намерены проводить совместные деловые мероприятия и участвовать в конференциях, посвященных вопросам развития и поддержки экспорта.

«Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание развитию экспортного направления», — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.

«Экспорт металлопродукции из России уверенно растет — в 2017 году объем несырьевых поставок достиг почти 36 миллиардов долларов, что на 30 процентов больше, чем годом ранее», — рассказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. «Повышение уровня передела экспортируемой продукции — ключевая задача РЭЦ как института развития несырьевого экспорта, поэтому для нас принципиально важно взаимодействие с таким крупным игроком, как ЧТПЗ», — подытожил Слепнев.