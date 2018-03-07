Акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал президенту об опыте развития СПО

Председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров принял участие в совещании под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом говорится в сообщении компании.

На заседании также присутствовали заместитель председателя правительства Ольга Голодец, помощник президента Андрей Фурсенко, представители бизнеса, образовательных организаций, губернаторы.

В своем выступлении Андрей Комаров поделился опытом группы ЧТПЗ в развитии системы непрерывного профессионального образования. В частности, он рассказал о корпоративной образовательной программе по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли — «Будущее Белой металлургии» (ББМ). Эта программа реализуется на основе государственно-частного партнерства между ЧТПЗ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем.

Также Андрей Комаров подвел итоги реализации программы, затронул тему проведения «профориентационной работы» среди школьников, повышения уровня подготовки абитуриентов, а также создания нормативной базы для тиражирования по стране проекта группы ЧТПЗ с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит.

В частности, он рассказал, что в 2017 году 100 процентов выпускников корпоративной программы, отслуживших в Горном Щите, вернулись на предприятия группы ЧТПЗ, позволив компании сохранить квалифицированные кадры. «Вместе с тем это пока единственный пример совместных усилий по объединению общества, армии и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, благодаря которому вчерашние школьники через профессиональное образование получают свой социальный лифт. Для дальнейшего тиражирования данного проекта по всей России нам и другим предприятиям, заинтересованным в использовании этого опыта, значительную помощь оказало бы создание Минобрнауки и Минобороны России необходимой нормативной базы», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За время действия образовательной программы подготовлено 545 квалифицированных рабочих. В настоящее время по программе «Будущее Белой металлургии» обучаются 1100 студентов.

В 2012 году группа ЧТПЗ в рамках государственно-частного партнерства заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области.