Бывший полицейский из команды генерала Сугробова сел за махинации с делами

Мосгорсуд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Сергея Астафурова за превышение полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката, передает «Интерфакс».

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как дело имеет гриф секретности.

По информации агентства, Астафуров входил в команду бывшего руководителя ГУЭБиПК генерала Дениса Сугробова, осужденного к длительному сроку за организацию преступной группировки, занимавшейся фальсификацией доказательств и получением взяток.

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Как считает следствие, Астафуров, работая в подразделении по борьбе с преступлениями в сфере металлургии, сфальсифицировал часть результатов оперативно-розыскных мероприятий, на основании которых были привлечены к уголовной ответственности Комаров и его адвокат Александр Шибанов.

В марте 2014 года им было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе гендиректора госпредприятия «Промресурс» Владимира Спиридонова. Через два года уголовное дело против Комарова и его адвоката было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Шибанов даже добился компенсации за незаконное уголовное преследование.

В феврале 2017 года Басманный суд Москвы арестовал полицейского Астафурова и его предполагаемого пособника — Спиридонова. Бывший сотрудник МВД вину категорически отрицал. По его словам, в деле нет никаких доказательств, называл свое уголовное преследование «заказом» и «местью олигарха Комарова», отмечает РИА Новости.

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