Участковый на Ямале заморозил до смерти задержанного и спрятал тело в сугробе

Старший лейтенант полиции, оставивший задержанного в холодной камере на ночь, а затем спрятавший его тело в сугроб, арестован на Ямале. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Демьянова, официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 30 декабря 2017 года в участковый пункт полиции в селе Толька Красноселькупского района обратилась женщина с заявлением о том, что ее нетрезвый муж устроил дома пьяный дебош. 34-летний старший лейтенант задержал хулигана и в 23:50 поместил его в камеру административно задержанных, температура воздуха в которой в тот момент составляла плюс восемь градусов.

После этого полицейский отправился домой, оставив задержанного одного запертым в помещении. Утром 31 декабря пришедший на службу участковый обнаружил, что мужчина скончался.

«Офицер на автомобиле вывез тело погибшего за пределы населенного пункта, где спрятал в сугробе. А жене дебошира сообщил, что провел с мужчиной разъяснительную работу и отправил его домой. В дальнейшем после поступления заявления сам офицер и организовывал розыск мужчины. В результате тело было обнаружено 18 января», — сказала Демьянова.

В ходе проверки следователи установили истинные обстоятельства произошедшего, которые, среди прочего, подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. 5 февраля полицейский был задержан, 6 февраля суд санкционировал его арест на время следствия.

11 января погибшему должно было исполниться 42 года, уточнила Демьянова. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от переохлаждения. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ).

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