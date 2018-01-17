Мировые СМИ ужаснул лютый мороз в российском Оймяконе

Зарубежные СМИ рассказали об аномальных морозах в Якутии и показали, как в таких суровых условиях выживают местные жители. Так, журналисты американского издания Bored Panda, посмотрев в Instagram фото с «полюса холода», поселка Оймякона, пришли к выводу, что их «ежедневные жалобы на погодные условия на этом фоне выглядят довольно глупо».

A post shared by Сивцева (@sivtseva9452) on Jan 14, 2018 at 4:36am PST

В январе столбик термометра в Оймяконе опустился ниже 60 градусов. The Washington Post указывает, что при подобной температуре существует постоянная опасность обморожения, и публикует фото местных жителей с заиндевевшими лицами.

A post shared by Вредно не мечтать...✨ (@mrsirinapetrova) on Jan 14, 2018 at 5:28pm PST

A post shared by Хахсаат Дьулус Махсыым уола (@khakhsaat_djulus) on Jan 11, 2018 at 5:20pm PST

Газета приводит воспоминания новозеландского фотожурналиста Амоса Чапла, который зимой в 2015 году по заданию The Washington Post работал в этом регионе. По его словам, после двух дней пребывания в Якутии, проводя на воздухе всего по несколько часов, он оказался буквально «разбит физически».

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Издание отмечает, что несмотря на невероятный холод, продавцы на рынке продолжают выходить на работу. «У уличных торговцев нет необходимости охлаждать свою рыбу, так как температуры воздуха достаточно, чтобы не дать ей сгнить», — нашли плюсы в Bored Panda.

«Холод, который может заморозить ваши глазные яблоки, не остановил жизнь в поселке», — продолжает ресурс. Это подтверждает британская The Telegraph, опубликовавшая видео с китайскими туристами, которые при минус 65 решили окунуться в один из якутских источников.

A post shared by Елена Потоцкая (@pototskayaelena) on Jan 14, 2018 at 6:35am PST

В конце 2017 года в сети изумлялись тому, что дети в Оймяконе пошли в школу при температуре минус 50 градусов по Цельсию. Для отмены уроков в населенном пункте не хватило двух градусов.

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