Туриста из Польши удивил 55-градусный мороз в России

Путешественник из Польши побывал в селе Томтор на востоке Якутии и поразился 55-градусному морозу в этом населенном пункте. Видео с удивленным иностранным туристом опубликовали на канале YouTube Yakutia.com.

Ролик был снят в Якутии 17 февраля. Томтор известен как «Полюс холода», хотя это название оспаривает расположенное в том же Оймяконском улусе село Оймякон, а также город Верхоянск в Верхоянском улусе Якутии. По данным сайта Weather.com, в среду, 1 марта в Томторе ожидается до 28 градусов мороза.

