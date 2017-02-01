Английский фермер отправился пешком из Якутии в Индию

Фермер из английского графства Херефордшир Эндрю Ллойд (Andrew Lloyd) отправился в пешее путешествие из Якутии в Индию. Об этом сообщает портал «Якутия».

Своей целью турист ставит посещение самых холодных мест на земле. Кроме того, он занимается благотворительностью.

Отмечается, что в Якутии Ллойд побывал в столице республики Якутске. В дальнейшем он планирует посмотреть на памятник всемирного наследия ЮНЕСКО Ленские столбы и отправиться в район северной части Байкала. Оттуда путешествие Ллойда продолжится через Монголию в Китай. «Затем я достигну Тибета ("крыша мира") и Непала, где будут ждать потрясающие Гималаи. Как только пройду их, спущусь в Индию, в Дарджилинг», — уточнил путешественник.

Ллойд отметил, что в Якутске очень холодно из-за сочетания морозов с ветром. При этом он назвал жителей республики «очень крутыми» и отметил их гостеприимство.

Во время путешествия Ллойд планирует собрать деньги для фонда Гурка (Ghurka Welfare Trust), который финансирует восстановление деревень и школ в Непале. Средства можно пожертвовать на сайте JustGiving. На момент написания заметки путешественнику удалось собрать 1 160 фунтов из требуемых 20 тысяч.

Летом 2016 года два путешественника на велосипедах доехали из Москвы в Мирный (Якутия) на велосипедах. Пробег занял у них 111 дней, за это время они посетили 14 регионов России.

