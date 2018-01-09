Трое детей во главе с подростком почти замерзли в красноярском заповеднике

Замерзших детей возрастом от 8 до 11 лет, а также сопровождавшего их 18-летнего подростка эвакуировали спасатели из красноярского заповедника «Столбы», сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ».

Подросток повел группу из трех детей в горный заповедник утром 8 января. Отмечается, что двое детей были туристами из Санкт-Петербурга и Крыма. Путешественники были одеты не по погоде и вскоре после подъема начали мерзнуть. Кроме того, из-за плохих погодных условий они не смогли самостоятельно выбраться из заповедника и обратились в службу спасения.

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Спасателям удалось эвакуировать пострадавших на автомобиле. Туристы отделались переохлаждением, им помогли согреться на автостоянке и отпустили.

«Столбы» — заповедник в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян площадью 47 219 гектаров.

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