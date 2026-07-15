Россиянка описала несколько малых городов страны фразой «нет очередей и завышенных цен»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина перечислила несколько малых городов страны, где нет очередей и завышенных цен на размещение. Своей подборкой она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первое направление в списке автора публикации — Гороховец во Владимирской области. По ее словам, это единственное место в России, где сохранилось сразу семь каменных купеческих палат XVII века. «Гуляешь по улице Ленина или Нагорной — и через каждые сто метров стоит очередной купеческий дом допетровской эпохи, а рядом — деревянные особняки с резными наличниками в стиле модерн», — такой фразой описала этот город россиянка, добавив, что туристов там по-прежнему мало даже в разгар сезона.

Второй город, о котором рассказала Лисейкина, — Тутаев в Ярославской области. Он разделен на два непохожих мира: правый берег более живой и с большим количеством построек, а левый — более тихий, с деревянными домами и храмами, куда туристы почти не доезжают. «А сама переправа на пароме — это уже часть путешествия, неспешная и немного ностальгическая, как будто вернулся в советское детство», — отметила соотечественница.

Третий город в подборке путешественницы — Верхотурье в Свердловской области. Там находится единственный на Среднем Урале каменный кремль, он же — самый маленький в России. А в Свято-Николаевском мужском монастыре работает своя пекарня, где можно купить свежий хлеб.

Кроме того, россиянка посоветовала туристам съездить в Чухлому в Костромской области. Город стоит на берегу ледникового озера, в котором водится редкий карась. По легенде, когда-то его подавали к царскому столу.

Ранее сообщалось, что в июне-июле 2026 года россияне массово заинтересовались путешествиями по малым городам страны. Рост автобусных поездок показали Псков, Тихвин, Старая Русса и Валдай.