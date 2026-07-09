В июне-июле 2026 года у россиян сформировался тренд на поездки по малым городам

Россияне массово заинтересовались поездками по малым городам страны — такой тренд сформировался в июне-июле 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что Псков показал рост автобусных поездок на 42 процента, Тихвин — на 63 процента, Старая Русса — на 55 процентов, а Валдай — на 37 процентов. Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Петрозаводске и малых городах Карелии. За год популярность групповых поездок по этим направлениям выросла на 13 процентов.

Среди других главных трендов летнего сезона 2026 — природный и городской туризм. Любители первого отправляются на отдых в Карелию, Республику Алтай, на Камчатку, в Иркутскую область, Бурятию, Красноярский край и Амурскую область, а второго — в Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Нальчик и Минеральные Воды.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года заметно вырос спрос среди молодежи на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. По мнению турэкспертов, зумеры и миллениалы едут в такие места из интереса к истории России.

