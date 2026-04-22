18:10, 22 апреля 2026Моя страна

Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С начала 2026 года заметно вырос спрос среди молодежи на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. О том, что российские миллениалы и зумеры полюбили такие локации, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на исследования «Островка» и «Мегафона».

Так, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть, Переславле-Залесском и Ростове-Великом — на 15 процентов, в Пскове и Кисловодске — на 10 процентов, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде — на 7 процентов. 

Такой же тренд заметили в Ассоциации малых туристических городов. Там рассказали о существенном росте турпотока в Тарусе, Угличе, Мышкине, Гавриловом Посаде, в Азове Ростовской области, а также городах Урала — Кунгуре и Соликамске. По словам директора ассоциации Константина Анучина, очевидно, что зумеры и миллениалы — растущая аудитория малых городов.

Турэксперт выразил мнение, что молодежь едет в такие места из интереса к истории России. Кроме того, с развитием транспортной системы туда стало легче добираться на выходные из столиц региона. «К тому же стоимость отдыха в малых городах ниже, чем на территориях с известными локациями и именами», — добавил Анучин.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
