Сотни туристов застряли в горах Кабардино-Балкарии из-за селя

Несколько сотен туристов оказались заблокированы в горах Кабардино-Балкарии из-за схода селевых потоков. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС России, в Баксанском ущелье застрял 301 путешественник, в том числе 113 зарубежных гостей. Все эти люди отправились в поход в составе зарегистрированных групп.

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Кроме того, в районе ЧП находятся и туристы, которые не отмечались в МЧС перед выходом на маршрут. Сотрудники министерства выясняют их точное число.

Селевой поток в районе сел Эльбрус и Верхний Баксан в Эльбрусском районе на юго-западе КБР сошел в ночь на пятницу. В результате был поврежден газопровод, без газа остались шесть населенных пунктов.

По данным регионального управления МЧС, в результате пострадали несколько человек. В ликвидации последствий ЧП участвуют 245 специалистов, привлечено 33 единицы техники.

В середине августа стало известно, что из-за схода селя в черте города Тырныауз Эльбрусского района КБР пришлось эвакуировать 300 человек.