Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали 300 человек

По пойме реки Герхожан-Суу в черте города Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в понедельник, 14 августа, сходит селевой поток. Об этом говорится на сайте республиканского МЧС.

«Из зоны чрезвычайной ситуации эвакуировано 300 человек, все расселены по родственникам», — отмечено в тексте. Информации о пострадавших нет. Развернуто три пункта временного размещения жителей в школах и местном доме культуры.

Сигнал о сходе селя поступил в МЧС в 15:40 (местное время совпадает с московским). «На месте происшествия от различных Министерств и ведомств работают силы и средства в количестве 96 человек личного состава и 24 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

25 июня сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации оказать помощь Китаю после схода оползня в провинции Сычуань за день до того. По завалами остались 46 домашних хозяйств. На месте схода оползня найдены тела 15 человек. Еще 120 жителей числились пропавшими без вести.